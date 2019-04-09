Счастливый возраст: Городу-герою Ткуарчал исполнилось 77 лет

К 77-летию города Ткуарчал на улице Инге открыли фонтан, а в местном Доме культуры прошел праздничный концерт.

В аллее славы Ткуарчала почтили память павших в Отечественной войне народа Абхазии защитников республики, у мемориала в их честь.

Ткуарчал окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткуарчала были построены пленными немецкими солдатами (после 1943–44 годов). В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это оставило неповторимый след в архитектуре города и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР.

Отечественная война народа Абхазии 1992—1993 годов нанесла городу тяжелый урон.

27 сентября 2008 года второй президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о присвоении городу Ткуарчал почетного звания "Город-герой".

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.

После войны крупные заводы перестали функционировать. При поддержке центральных властей возобновил работу завод "Заря". Там чеканят государственные награды – медали и ордена.