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На любителя: самые жуткие туристические места мира

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Летучие мыши в пещере Gomantong в Малайзии.

Некоторые туристы любят острые ощущения и выбирают соответствующий отдых. Они находят места, от которых у многих волосы дыбом.

Подборка самых жутких туристических "достопримечательностей" - в фотоленте Sputnik.



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На любителя: самые жуткие туристические места мира
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