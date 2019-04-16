На любителя: самые жуткие туристические места мира

Подборка самых жутких туристических "достопримечательностей" - в фотоленте Sputnik.
Некоторые туристы любят острые ощущения и выбирают соответствующий отдых. Они находят места, от которых у многих волосы дыбом.
Подборка самых жутких туристических "достопримечательностей" - в фотоленте Sputnik.
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