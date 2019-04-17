Экскурсия на Красной планете: путешествие на "Марс" китайских школьников

В Китае создали прототип марсианской базы для космического просвещения школьников.
База воссоздает не только ландшафт, но также климат и природные условия Красной планеты.
На китайской "марсианской" базе в пустыне Гоби проводятся экскурсии для школьников.
В Китае создали прототип марсианской базы для космического просвещения школьников.
База воссоздает не только ландшафт, но также климат и природные условия Красной планеты.
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