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Экскурсия на Красной планете: путешествие на "Марс" китайских школьников

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© AFP 2019 / Wang Zhao
Девушка гид в скафандре у входа на китайскую базу "Mars Base 1", расположенную в пустыне Гоби в китайской провинции Ганьсу.

На китайской "марсианской" базе в пустыне Гоби проводятся экскурсии для школьников.

В Китае создали прототип марсианской базы для космического просвещения школьников.

База воссоздает не только ландшафт, но также климат и природные условия Красной планеты.



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Экскурсия на Красной планете: путешествие на "Марс" китайских школьников
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