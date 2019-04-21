Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике

Смотрите в фотоленте подборку актеров, которые становились первыми лицами страны.
Актеры на важных государственных постах – это вовсе не новость.
Смотрите в фотоленте подборку актеров, которые становились первыми лицами страны.
Ученым в Израиле удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.
На аэродроме "Кубинка" прошла репетиция воздушной части парада Победы.
Галская мусорная свалка стихийно образовалась в селе Щащикуара 25 лет назад. Она находится в двух километрах от города и в 17 километрах от моря. Ближайшие дома расположены в 500 метрах от полигона.
МИД Абхазии осудил террористические преступления, совершенные против ланкийского народа.
В ежегодном шахматном турнире, организованном армянской общиной Абхазии и Федерацией шахмат республики, приняли участие более ста детей и взрослых.
Фильм "Женщины Гулага", вошедший в шорт-лист "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", повествует о жизни шести женщин, переживших репрессии 1930-ых годов. В их числе жительница Абхазии, писательница Адиле Аббас-оглы.