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Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике

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© Sputnik / Stringer
В новогоднюю ночь Владимир Зеленский объявил о желании участвовать в выборах президента Украины.

Актеры на важных государственных постах – это вовсе не новость.

Смотрите в фотоленте подборку актеров, которые становились первыми лицами страны.



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Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике
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