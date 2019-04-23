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Повышенный уровень безопасности: зарубежные путешествия Ким Чен Ына

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© AP Photo. Minh Hoang
Лидер КНДР Ким Чен Ын у своего поезда во Вьетнаме.

Во Владивостоке ожидается встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ и лидер КНДР проведут встречу в России до конца месяца. Встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти в корпусе S (спортивный) ДВФУ во Владивостоке.

Сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока рассказал РИА Новости, что северокорейский чиновник Ким Чхан Сон, считающийся управляющим делами лидера КНДР Ким Чен Ына, осматривал вокзал на предмет безопасности. Источник в ДВЖД сообщал, что бронепоезд Ким Чен Ына может приехать в Приморье в среду.

Стодвадцатитысячная служба безопасности, бронепоезд, черный лимузин, секретные танковые роты, четыре кордона охраны и отборные телохранители - как проходят зарубежные путешествия Ким Чен Ына, смотрите в фотоленте.



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Повышенный уровень безопасности: зарубежные путешествия Ким Чен Ына
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