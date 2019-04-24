Страсти по Булгакову: "Мастер и Маргарита" в Сухуме

Спектакль "Мастер и Маргарита" московского Театра на Юго-Западе показали в РУСДРАМе в рамках проекта "Шедевры московской сцены".

Театр на Юго-Западе уже второй раз с гастролями приезжает в Абхазию в рамках проекта "Шедевры московской сцены".

Если в 2018 году актеры открыли проект "Дракулой", то на этот раз "Мастером и Маргаритой" Булгакова.

Спектакль режиссера Валерия Беляковича в полной мере передает булгаковский текст, который динамичен благодаря живой игре актеров.

В спектакле важную роль играют танцы, музыка и свет. Из декораций же лишь металлические щиты, которые парят над сценой.

Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены" проходят в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".

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Проект "Шедевры московской сцены" существует в РУСДРАМе с 2017 года. За это время в Сухум с гастролями уже приезжали Театр на Малой Бронной, "Творческое объединение мастерских Голомазова" и Театр на Юго-Западе.