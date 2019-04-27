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"Один пояс - один путь": Владимир Путин на форуме международного сотрудничества в Пекине

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© Sputnik / Valeriy Sharifulin/POOL
26 апреля 2019. Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

Второй форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине 25-27 апреля.

Международный форум в Пекине собрал лидеров 37 лидеров государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина. Для участия в форуме в Пекин также приехали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Первый форум прошел в мае 2017 года, на него приехали 29 лидеров.

Теги:
Владимир Путин, Пекин


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