"Один пояс - один путь": Владимир Путин на форуме международного сотрудничества в Пекине

Второй форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине 25-27 апреля.

Международный форум в Пекине собрал лидеров 37 лидеров государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина. Для участия в форуме в Пекин также приехали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Первый форум прошел в мае 2017 года, на него приехали 29 лидеров.