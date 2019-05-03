20:40 03 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск
Фото

Назад в прошлое: "новоселье" учеников Сухумской школы №2

Получить короткую ссылку
Темы:
Пожар во второй школе в Сухуме (20)
23 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Первый день после пожара во второй Сухумской школе, 3 мая 2019
  • Первый день после пожара во второй Сухумской школе, 3 мая 2019
  • Первый день после пожара во второй Сухумской школе, 3 мая 2019
  • Первый день после пожара во второй Сухумской школе, 3 мая 2019
  • Последствия пожара во второй Сухумской школе
  • Последствия пожара во второй Сухумской школе
  • Последствия пожара во второй Сухумской школе
  • Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
  • Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
  • Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
  • Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
  • Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
  • Подготовка классов в очно-заочной школе в Сухуме
  • Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Утром 3 мая кабинеты в Сухумской школе №2 оказались залитыми дождем.

Пожар в Сухумской средней школе №2 начался рано утром 2 мая. В ночь после пожара школу залило дождем.

Дождь просочился в школу сквозь разрушенную во время пожара крышу здания. Залитым оказался третий и второй этаж школы. Утром 3 мая преподаватели, школьники и их родители собрались в школе, чтобы спасти всю мебель, технику, книги и документы. Все это будет временно перевезено в здание Очно-заочной школы, где и будут учиться школьники до окончания учебного года.

Руководство Очно-заочной школы выделило школьникам 17 кабинетов. Сейчас ребята наводят в кабинетах порядок, чтобы начать занятия в понедельник 6 мая.

Темы:
Пожар во второй школе в Сухуме (20)

По теме

МЧС Абхазии: пожары в школах происходят в основном из-за замыкания
Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе
Повирскер о русской школе в Сухуме после пожара: от огня спасли, от дождя погибает
Вчера горела, сегодня тонет: что происходит после пожара в школе №2 Сухума
Теги:
"пожар"


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
Назад в прошлое: "новоселье" учеников Сухумской школы №2
В Индии из-за мощного циклона эвакуировали более миллиона человек
Миллион эвакуированных: на Индию обрушился циклон "Фани"
Выборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии: как и когда

Соцсети

Sputnikabkhazia