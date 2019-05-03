Назад в прошлое: "новоселье" учеников Сухумской школы №2

Пожар в Сухумской средней школе №2 начался рано утром 2 мая. В ночь после пожара школу залило дождем.

Дождь просочился в школу сквозь разрушенную во время пожара крышу здания. Залитым оказался третий и второй этаж школы. Утром 3 мая преподаватели, школьники и их родители собрались в школе, чтобы спасти всю мебель, технику, книги и документы. Все это будет временно перевезено в здание Очно-заочной школы, где и будут учиться школьники до окончания учебного года.

Руководство Очно-заочной школы выделило школьникам 17 кабинетов. Сейчас ребята наводят в кабинетах порядок, чтобы начать занятия в понедельник 6 мая.