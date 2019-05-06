14:24 06 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.34
  • EUR73.11
Поиск
Фото

Лиловый "водопад": цветение глицинии в Абхазии

Получить короткую ссылку
1410

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глициния – субтропическое растение из семейства бобовых.

Глициния – субтропическое растение из семейства бобовых, произрастающее в Восточной Азии, Северной Америке и в Причерноморье.

Любимица всех ландшафтных дизайнеров глициния зацветает в Абхазии в середине апреля - начале мая. Лиловые гроздья растения спадают "водопадом" и создают целые аллеи на улицах.

Об особенностях цветения глицинии узнайте из фотоленты Sputnik.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лиловый "водопад": цветение глицинии в Абхазии
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Съемка очевидца
Авиакатастрофа в Шереметьево: съемка очевидца
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

Sputnikabkhazia