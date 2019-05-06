Лиловый "водопад": цветение глицинии в Абхазии

Любимица всех ландшафтных дизайнеров глициния зацветает в Абхазии в середине апреля - начале мая. Лиловые гроздья растения спадают "водопадом" и создают целые аллеи на улицах.
Об особенностях цветения глицинии узнайте из фотоленты Sputnik.
Глициния – субтропическое растение из семейства бобовых, произрастающее в Восточной Азии, Северной Америке и в Причерноморье.
Любимица всех ландшафтных дизайнеров глициния зацветает в Абхазии в середине апреля - начале мая. Лиловые гроздья растения спадают "водопадом" и создают целые аллеи на улицах.
Об особенностях цветения глицинии узнайте из фотоленты Sputnik.
Восемь случаев отречения от королевского трона в XX - XXI веке - в фотоленте Sputnik.
Ниагара - самый мощный водопад в Северной Америке, чья красота и величественность привлекает множество туристов со всего мира.
Пожар в Сухумской средней школе №2 начался рано утром 2 мая. В ночь после пожара школу залило дождем.
Пожар в средней школе № 2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, после чего загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
Рамадан в 2019-м в большинстве мусульманских стран начался 5 мая с закатом солнца, священный месяц завершится вечером 3 июня.
Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны 3 мая.