Скорость и азарт: конноспортивные состязания в Дурипше

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая в селе Дурипш открылись конноспортивные соревнования.

Скачки собрали на ипподроме в Дурипше конников из близлежащих сел Лыхны, Джирхуа, Ачандара, Аацы, Куланырхуа, Звандрипш, Дурипш.

Абхазские конноспортивные соревнования можно считать уникальными. В республике сохранились такие традиционные виды состязаний, как метание дротика, рубка, поло на коне (ачылампыл–поло) и джигитовка.

Пришпорить коня: как абхазские рыцари состязались на скачках в Дурипше>>

Ачылампыл – один из традиционных видов конноспортивных соревнований республики. Абхазское поло, хоть и имеет много общего с излюбленной игрой английских аристократов, можно считать уникальным.