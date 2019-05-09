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Скорость и азарт: конноспортивные состязания в Дурипше

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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)
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  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
  • Скачки в селе Дурипш
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционные конноспортивные состязания прошли в селе Дурипш.

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая в селе Дурипш открылись конноспортивные соревнования.

Скачки собрали на ипподроме в Дурипше конников из близлежащих сел Лыхны, Джирхуа, Ачандара, Аацы, Куланырхуа, Звандрипш, Дурипш.

Абхазские конноспортивные соревнования можно считать уникальными. В республике сохранились такие традиционные виды состязаний, как метание дротика, рубка, поло на коне (ачылампыл–поло) и джигитовка.

Пришпорить коня: как абхазские рыцари состязались на скачках в Дурипше>>

Ачылампыл – один из традиционных видов конноспортивных соревнований республики. Абхазское поло, хоть и имеет много общего с излюбленной игрой английских аристократов, можно считать уникальным.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)

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