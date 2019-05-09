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74 годовщина Победы в Великой Отечественной: военный парад в Москве

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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)
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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Russian President Vladimir Putin delivers his speech during the Victory Day parade at the Red Square in Moscow, Russia, marking the 74th anniversary of defeating the Nazis in the WWII.

В Москве прошел торжественный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в параде участвовали более 13 тысяч военных и 132 единицы военной техники, а также 74 самолета и вертолета. Впервые в параде были задействованы кабриолеты Aurus.

Минобороны показало на Красной площади новинки вооружения. Особое внимание стоит обратить на вездеход "Чаборз М-3" и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

В этом году пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. В ее состав входили офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных ВУЗов, представители силовых ведомств.

Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)


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