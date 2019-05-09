74 годовщина Победы в Великой Отечественной: военный парад в Москве

В Москве прошел торжественный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в параде участвовали более 13 тысяч военных и 132 единицы военной техники, а также 74 самолета и вертолета. Впервые в параде были задействованы кабриолеты Aurus.

Минобороны показало на Красной площади новинки вооружения. Особое внимание стоит обратить на вездеход "Чаборз М-3" и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

В этом году пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. В ее состав входили офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных ВУЗов, представители силовых ведомств.

Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков.