Никто не забыт: празднование 9 Мая в Сухуме

Празднование Дня победы в Великой Отечественной войне в Сухуме началось с возложения цветов у памятника Неизвестному солдату.

Тысячи жителей и гостей столицы пришли к мемориалу, чтобы почтить память героев. Были среди них и ветераны. Многие ветераны пришли в сопровождении своих родственников.

Традиционно на набережной провели парад Победы. В этом году в параде прошли 11 пеших колонн, всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих.

Для родственников погибших во время Великой Отечественной войны уже стало привычным участие в акции "Бессмертный полк". Шествие "Бессмертного полка" в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в Сухуме, в нем приняли участие около тысячи человек, которые пронесли фотографии своих родных, участвовавших в войне.