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Никто не забыт: празднование 9 Мая в Сухуме

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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)
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  • Ветераны ВОВ на возложении цветов к памятнику Неизвестного солдата в День Победы, 9 мая 2019
  • Митинг у памятника Неизвестному солдату в День Победы в ВОВ, 9 мая 2019
  • Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата в День Победы, 9 мая 2019
  • Празднование Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019
  • Парад в честь празднования Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019
  • Празднование Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019
  • Празднование Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019
  • Участники акции Бессмертный полк перед стартом
  • Акция Бессмертный полк в честь празднования Дня Победы, 9 мая 2019
  • Акция Бессмертный полк
  • Акция Бессмертный полк
© Sputnik / Томас Тхайцук
День Победы в Великой Отечественной войне отпраздновали в Сухуме.

Празднование Дня победы в Великой Отечественной войне в Сухуме началось с возложения цветов у памятника Неизвестному солдату.

Тысячи жителей и гостей столицы пришли к мемориалу, чтобы почтить память героев. Были среди них и ветераны. Многие ветераны пришли в сопровождении своих родственников.

Традиционно на набережной провели парад Победы. В этом году в параде прошли 11 пеших колонн, всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих.

Для родственников погибших во время Великой Отечественной войны уже стало привычным участие в акции "Бессмертный полк". Шествие "Бессмертного полка" в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в Сухуме, в нем приняли участие около тысячи человек, которые пронесли фотографии своих родных, участвовавших в войне.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)


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