"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве

Активисты и журналисты приняли участие в митинге в поддержку журналиста Кирилла Вышинского возле посольства Украины в Москве.

Акция в поддержку арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершилась у посольства Украины в Москве, передает РИА Новости.

Ранее Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 22 июня 2019 года.

Акция состоялась под лозунгом "Волю Вышинскому!", участники развернули баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста и символикой солидарности с ним. Главный транспарант, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении.

В митинге участвовали генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко.

Участники акции в поддержку Вышинского потребовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.