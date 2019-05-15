15:56 16 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск
Фото

"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве

Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (171)
38 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexey Kudenko
Участники акции в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве.

Активисты и журналисты приняли участие в митинге в поддержку журналиста Кирилла Вышинского возле посольства Украины в Москве.

Акция в поддержку арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершилась у посольства Украины в Москве, передает РИА Новости.

Ранее Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 22 июня 2019 года.

Акция состоялась под лозунгом "Волю Вышинскому!", участники развернули баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста и символикой солидарности с ним. Главный транспарант, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении.

В митинге участвовали генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко.

Участники акции в поддержку Вышинского потребовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (171)

По теме

Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам
По существу дела: Вышинский - год в заключении
Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского прошла в Москве
Теги:
Вышинский


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве
Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia