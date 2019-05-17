Неделя в объективе: носки с Трампом и Меркель с феном

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
XII Республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь" открылся в Сухуме в четверг 16 мая.
Активисты и журналисты приняли участие в митинге в поддержку журналиста Кирилла Вышинского возле посольства Украины в Москве.
Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" прошел на столичном стадионе "Динамо" во вторник 14 мая.
Весак - буддийский праздник в честь рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды.
Подписанное соглашение предусматривает укрепление сотрудничества между научными учреждениями Абхазии и России, а также поддержку талантливых абхазских ученых.
Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Москвы 18 апреля.
Совещание по подготовке к курортному сезону 2019 года под руководством президента Абхазии Рауля Хаджимба прошло в Кабмине республики в пятницу 17 апреля.