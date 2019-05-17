Неделя в объективе: носки с Трампом и Меркель с феном

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Академия наук Абхазии подписала соглашение с российским научным центром Подписанное соглашение предусматривает укрепление сотрудничества между научными учреждениями Абхазии и России, а также поддержку талантливых абхазских ученых. 52

Хаджимба о болезни Бжания: должны сопереживать, но жизнь государства продолжается Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Москвы 18 апреля. 2693