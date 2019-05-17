19:41 17 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.25
Поиск
Фото

Неделя в объективе: носки с Трампом и Меркель с феном

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Asatur Yesayants
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на красной дорожке премьеры фильма "Отверженные" (Les Miserables) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.

По теме

Неделя в объективе: Час Земли, выборы на Украине и северное сияние
Неделя в объективе: арест Ассанжа, черная дыра и Меркель с мячом
Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: носки с Трампом и Меркель с феном
Задержание в Москве спонсора ИГ*, перечислившего 50 миллионов рублей террористам
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia