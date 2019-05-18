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Дзен по-абхазски, или 20 фото для релаксации

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Очаг в деревенском доме в Абхазии.

Взгляд современного человека чаще всего обращен на экраны телефонов или мониторов, на которых мелькают яркие, пестрящие картинки.

Sputnik предлагает, не отвлекаясь от гаджетов, позволить вашим глазам отдохнуть и задержаться на спокойных и безмятежных фото.



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Дзен по-абхазски, или 20 фото для релаксации
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