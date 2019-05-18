Дзен по-абхазски, или 20 фото для релаксации

Sputnik предлагает, не отвлекаясь от гаджетов, позволить вашим глазам отдохнуть и задержаться на спокойных и безмятежных фото.
Взгляд современного человека чаще всего обращен на экраны телефонов или мониторов, на которых мелькают яркие, пестрящие картинки.
Sputnik предлагает, не отвлекаясь от гаджетов, позволить вашим глазам отдохнуть и задержаться на спокойных и безмятежных фото.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
XII Республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь" открылся в Сухуме в четверг 16 мая.
Активисты и журналисты приняли участие в митинге в поддержку журналиста Кирилла Вышинского возле посольства Украины в Москве.
Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" прошел на столичном стадионе "Динамо" во вторник 14 мая.
О безопасном использовании химических препаратов жителям абхазских сел будут рассказывать представители Минсельхоза республики совместно со специалистами "Россельхозцентра" Краснодарского края.
Сообщение о пожаре в частном доме в районе Маяка поступило в МЧС Абхазии в 23:26 в пятницу 17 мая.
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечают в Абхазии 21 мая.