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Два дня в оппозиции: акции протеста в Абхазии

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Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (35)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Представители Блока оппозиционных сил собрались у здания Парламента Абхазии в понедельник 20 мая.

В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Бессрочная акция протеста абхазской оппозиции продолжается второй день. Митингующие требуют отставки главы государства.

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (35)


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Два дня в оппозиции: акции протеста в Абхазии
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