Два дня в оппозиции: акции протеста в Абхазии

В Народном Собрании республики прошла встреча с участием генпрокурора Абхазии и министра здравоохранения, на которой изучили состояние здоровья лидера оппозиции Аслана Бжания.

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