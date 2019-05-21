Два дня в оппозиции: акции протеста в Абхазии

Бессрочная акция протеста абхазской оппозиции продолжается второй день. Митингующие требуют отставки главы государства.
В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.
Бессрочная акция протеста абхазской оппозиции продолжается второй день. Митингующие требуют отставки главы государства.
В понедельник 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины.
Победительница первого сезона телевизионного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба в марте 2019 года стала участницей третьего сезона музыкального шоу.
Финал конкурса состоялся в субботу в Тель-Авиве. В борьбе за победу участвовали исполнители из 26 стран.
Взгляд современного человека чаще всего обращен на экраны телефонов или мониторов, на которых мелькают яркие, пестрящие картинки.
В Народном Собрании республики прошла встреча с участием генпрокурора Абхазии и министра здравоохранения, на которой изучили состояние здоровья лидера оппозиции Аслана Бжания.
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечают в Абхазии 21 мая.
О значении протестных акций для старта курортного сезона в Абхазии и о том, что об этом думают отельеры и гости республики, читайте в материале корреспондента Sputnik.