Заповедная земля: пейзажи Кавказского биосферного заповедника

Заповедник занимает земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики России и вплотную примыкает к Абхазии.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Хачатура Шапошникова - один из самых крупных горно-лесных заповедников Европы.
Заповедник занимает земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики России и вплотную примыкает к Абхазии.
В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.
В понедельник 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины.
Победительница первого сезона телевизионного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба в марте 2019 года стала участницей третьего сезона музыкального шоу.
Финал конкурса состоялся в субботу в Тель-Авиве. В борьбе за победу участвовали исполнители из 26 стран.
Пожар в Сухумской средней школе №2 произошел второго мая и был ликвидирован в тот же день.
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария в интервью Sputnik рассказал о том, почему стал участником переговоров между властью и оппозицией, которые состоялись 21 мая после двухдневного митинга у Парламента страны, и о его отношении к ордену Александра Невского, который ему вручил президент России.
Участники митинга оппозиции 21 мая приняли предложение главы государства о смещении сроков проведения выборы главы республики с 21 июля на 25 августа.