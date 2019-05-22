Заповедная земля: пейзажи Кавказского биосферного заповедника

Пожар в Сухумской средней школе №2 произошел второго мая и был ликвидирован в тот же день.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария в интервью Sputnik рассказал о том, почему стал участником переговоров между властью и оппозицией, которые состоялись 21 мая после двухдневного митинга у Парламента страны, и о его отношении к ордену Александра Невского, который ему вручил президент России.