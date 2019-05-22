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Заповедная земля: пейзажи Кавказского биосферного заповедника

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© Sputnik / Igor Onuchin
Инспектор Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника на лошади.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Хачатура Шапошникова - один из самых крупных горно-лесных заповедников Европы.

Заповедник занимает земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики России и вплотную примыкает к Абхазии.



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Заповедная земля: пейзажи Кавказского биосферного заповедника
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