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"Школа, прощай!": праздник последнего звонка в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В 2019 году 155 школ Абхазии окончили 1889 учеников.

Последний звонок прозвучал в 155 школах Абхазии.

В 2019 году 1889 выпускников окончили 155 школ Абхазии.

Во всех городах Абхазии в честь этого провели торжественные линейки. В новую жизнь выпускников провожали их преподаватели, удачи желали родители и друзья.

По традиции выпускники подготовили танцевальные и музыкальные номера, станцевали последний вальс и национальные танцы. Первоклашки вручили старшему поколению цветы и с колокольчиками в руках известили об окончании школы.

По всем правилам последний звонок прозвенел и в пострадавшей от пожара сухумской школе №2. Во дворе школы звучала музыка, под которую выпускники отпустили в небо десятки разноцветных шаров.

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Теги:
Последний звонок


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"Школа, прощай!": праздник последнего звонка в Абхазии
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