"Школа, прощай!": праздник последнего звонка в Абхазии

В 2019 году 1889 выпускников окончили 155 школ Абхазии.

Во всех городах Абхазии в честь этого провели торжественные линейки. В новую жизнь выпускников провожали их преподаватели, удачи желали родители и друзья.

По традиции выпускники подготовили танцевальные и музыкальные номера, станцевали последний вальс и национальные танцы. Первоклашки вручили старшему поколению цветы и с колокольчиками в руках известили об окончании школы.

По всем правилам последний звонок прозвенел и в пострадавшей от пожара сухумской школе №2. Во дворе школы звучала музыка, под которую выпускники отпустили в небо десятки разноцветных шаров.