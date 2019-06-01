17:40 01 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.38
  • EUR72.84
Поиск
Фото

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Вида на Кейптаун с горы Лайонс-Хед.

Если вы любите наблюдать за миром с высоты птичьего полета - смотровые площадки вас будут манить всегда.

Туристы выбрали те места под облаками, с которых открываются наиболее захватывающие виды.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников
Тяга к знаниям: почему афганские школьники вынуждены учиться на улице
Тяга к знаниям: почему афганские школьники вынуждены учиться на улице
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019

Соцсети

Sputnikabkhazia