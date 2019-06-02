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Где снимали сериал "Чернобыль": гайд по местам съемок

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  • Кадр из сериала Чернобыль
  • Район Вильнюса Фабиенишкес
  • Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис в сериале Чернобыль
  • Пульт управления Игналинской атомной электростанции, архивное фото
  • Игналинская атомная электростанция
  • Пульт управления Игналинской атомной электростанции, архивное фото
  • Кадр из сериала Чернобыль
  • Игналинская АЭС
  • Каунас
  • Институт гидробиологии на проспекте Героев Сталинграда в Киеве
  • Киев
  • Кадр из сериала Чернобыль
  • Центральная улица Киева - Крещатик
  • Чернобыль
  • Кадр из сериала Чернобыль
Сцены эвакуации в новом сериале HBO снимали в Вильнюсе, в районе Фабиенишкес.

Съемки нашумевшего проекта HBO проходили в Вильнюсе, Каунасе, Киеве и на Игналинской АЭС. Где снимали "Чернобыль" — смотрите в фотоленте Sputnik.

"Чернобыль" стал одним из самых обсуждаемых сериалов первой половины 2019 года. Более того, новый проект HBO стал самым рейтинговым на IMDb — такой высокой оценки зрителей пока нет ни у одного сериала, включая "Во все тяжкие" и "Игру престолов".

По понятным причинам в самой Припяти и на ЧАЭС съемки "Чернобыля" не проходили, хотя команда сериала и ездила туда в рамках подготовки. На самом деле, в роли ЧАЭС "снималась" Игналинская станция, Припять заменял один из районов Вильнюса, а Москву — Каунас.



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Кадр из сериала Чернобыль
Где снимали сериал "Чернобыль": гайд по местам съемок
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