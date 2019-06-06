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Завтрак с жирафом, ужин с игуаной: "дикие" гостиницы в разных странах

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Ванная комната Elewana Loisaba Star Beds в Кении.

Подборку самых "диких" отелей в мире смотрите в фотоленте Sputnik.

Лето - пора отпусков. Дом на дереве среди леса с гиббонами в Лаосе, завтрак с жирафами в бутик-отеле Giraffe Manor в Найроби - выбрать необычный отель для отдыха поможет подборка Sputnik.



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Завтрак с жирафом, ужин с игуаной: "дикие" гостиницы в разных странах
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