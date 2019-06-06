Завтрак с жирафом, ужин с игуаной: "дикие" гостиницы в разных странах

Лето - пора отпусков. Дом на дереве среди леса с гиббонами в Лаосе, завтрак с жирафами в бутик-отеле Giraffe Manor в Найроби - выбрать необычный отель для отдыха поможет подборка Sputnik.
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Лето - пора отпусков. Дом на дереве среди леса с гиббонами в Лаосе, завтрак с жирафами в бутик-отеле Giraffe Manor в Найроби - выбрать необычный отель для отдыха поможет подборка Sputnik.
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Полуфинальный матч чемпионата Европы под эгидой ConIFA между сборными Абхазии и Западной Армении состоялся в столице Нагорного Карабаха в городе Степанакерт.
Индексы увеличения размера материнского капитала для граждан России будут определены после составления прогноза социально-экономического развития страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Полуфинальный матч чемпионата Европы ConIFA-2019 между Южной Осетией и Чамерией прошел в городе Аскеран.