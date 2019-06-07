Бедность и порок: "Визит старой дамы" в Сухуме

Подготовка к спектаклю "Визит старой дамы" в РУСДРАМе шла два месяца. В постановке режиссера Антона Киселюса задействована практически вся труппа Русского театра драмы.

Спектакль "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. 1. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен, чтобы подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард. За это благодеяние им нужно выполнить лишь одно условие – восстановить правосудие и убить Альфреда Илла (Джамбул Жордания – ред.).