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Бедность и порок: "Визит старой дамы" в Сухуме

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  • Премьера спекталя Визит старой дамы состоялась в Русском театре драмы 6 июня.
  • В спектакле задействована практически вся труппа театра.
  • Молодой актер Осман Абухба сыграл сразу несколько ролей: 7-го, 8-го, 9-го мужа Клары.
  • Спектакль Визит старой дамы рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.
  • Миллиардерша Клара Цаханассьян (Анна Гюрегян – ред.) возвращается в родной Гюллен, чтобы подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард.
  • За это благодеяние им нужно выполнить лишь одно условие – восстановить правосудие и убить Альфреда Илла (Джамбул Жордания – ред.).
  • Роль Клары Цаханассьян в спектакле исполняет Анна Гюрегян.
  • Армен Амирбекян и Наталья Папаскири в роли полицейского и докторши.
  • Актер Люпчо Спасов сыграл роль дворецкого.
  • Молодой актер Аслан Киут сыграл сразу несколько ролей: учителя, гимнаста и черного барса.
  • Милана Ломия в роли дочери Илла.
  • Декорация, свет и музыка наравне с актерами становятся героями постановки и делают спектакль необычным и стильным.
  • Инал Инапха в роли священника в спектакле Визит старой дамы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спекталя "Визит старой дамы" состоялась в Русском театре драмы 6 июня.

6 июня состоялась премьера спектакля "Визит старой дамы" в постановке режиссера Антона Киселюса.

Подготовка к спектаклю "Визит старой дамы" в РУСДРАМе шла два месяца. В постановке режиссера Антона Киселюса задействована практически вся труппа Русского театра драмы.

Спектакль "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. 1. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен, чтобы подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард. За это благодеяние им нужно выполнить лишь одно условие – восстановить правосудие и убить Альфреда Илла (Джамбул Жордания – ред.).



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