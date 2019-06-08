Море тайн: затонувшая вселенная под водами Мирового океана

Мировой океан занимает около 70% поверхности планеты Земля, и только 5% водного пространства на данный момент изучены.
Это значит, что под водной оболочкой Земли "хранится" множество тайн, которые еще только предстоит разгадать.
Мировой океан манит неразгаданными тайнами и новыми загадками, и это дает возможность мечтать и фантазировать.
Мировой океан занимает около 70% поверхности планеты Земля, и только 5% водного пространства на данный момент изучены.
Это значит, что под водной оболочкой Земли "хранится" множество тайн, которые еще только предстоит разгадать.
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