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Море тайн: затонувшая вселенная под водами Мирового океана

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Затонувший японский танкер Shinkoku Maru.

Мировой океан манит неразгаданными тайнами и новыми загадками, и это дает возможность мечтать и фантазировать.

Мировой океан занимает около 70% поверхности планеты Земля, и только 5% водного пространства на данный момент изучены.

Это значит, что под водной оболочкой Земли "хранится" множество тайн, которые еще только предстоит разгадать.

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Теги:
океаны


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Море тайн: затонувшая вселенная под водами Мирового океана
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