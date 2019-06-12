Отдых в СССР: как отдыхали в здравницах и санаториях

Теплое море, ласковое солнышко, сладкие фрукты, лечебные процедуры, а вечером танцы и прогулки по набережной - так проводили летний отпуск в СССР

К середине 1970-х в Советском Союзе работало около тысячи разнообразных санаториев. Самое большое количество здравниц располагалось на юге СССР — в Краснодарском крае, Абхазии, Крыму.

Гагра, Юрмала, Евпатория, Сочи, Ялта, Пицунда, Геленджик и Анапа были самыми популярными летними местами отдыха в СССР.

Именно туда со всех уголков СССР приезжали советские граждане. Шиком считалось выбить путевку не просто в санаторий, а во всесоюзную здравницу.

Их распределял Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов (ВЦСПС). Ради получения заветной бумажки в ход шли связи, знакомства и подарки.

В санаториях, помимо теплого моря и солнечных ванн, советских граждан ждал душ Шарко, грязевые ванны, ингаляции, диетическое питание, минеральная вода, массаж и многое другое.

Днем гости из разных городов купались в море, загорали, катались на водных лыжах, играли в волейбол, ходили в походы или изучали местные достопримечательности.

Вечерами отдыхающие прогуливались по набережной, ходили на дискотеку, собирались на концерты популярных исполнителей, участвовали в шахматных турнирах, устраивали вечера художественной самодеятельности.