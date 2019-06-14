15:29 14 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR72.70
Поиск
Фото

Гренландская зима и улицы Дакки: лучшие снимки National Geographic Travel Photo

Получить короткую ссылку
1810

Новости

Все новости
Все новости
Главный приз получило фото "Гренладская зима", которое Чу Вэймин сделал в Упернавике — рыбацком городке на крошечном острове в западной части Гренландии.

Издание National Geographic объявило победителей ежегодного международного конкурса на лучшую фотографию о путешествии.

Гран-при конкурса присуждено фотографии Вэйминь Чу (Weimin Chu) под названием "Зима в Гренландии" с изображением рыбацкого городка Упернавик, расположенного на северо-западе Гренландии.

Снимки победителей конкурса смотрите в фотоленте.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гренландская зима и улицы Дакки: лучшие снимки National Geographic Travel Photo
Главы из жизни: Руслан Хашиг о себе и не только
Главы из жизни: Руслан Хашиг о себе и не только
Золотой запас Европейских государств на душу населения

Соцсети

Sputnikabkhazia