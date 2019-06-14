Гренландская зима и улицы Дакки: лучшие снимки National Geographic Travel Photo

Гран-при конкурса присуждено фотографии Вэйминь Чу (Weimin Chu) под названием "Зима в Гренландии" с изображением рыбацкого городка Упернавик, расположенного на северо-западе Гренландии.
Снимки победителей конкурса смотрите в фотоленте.
Издание National Geographic объявило победителей ежегодного международного конкурса на лучшую фотографию о путешествии.
Гран-при конкурса присуждено фотографии Вэйминь Чу (Weimin Chu) под названием "Зима в Гренландии" с изображением рыбацкого городка Упернавик, расположенного на северо-западе Гренландии.
Снимки победителей конкурса смотрите в фотоленте.
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