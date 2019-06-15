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Неделя в объективе: "Гонка героев", голый велопробег и снегопад в Индии

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  • Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
  • Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу во время вступления в должность главы государства.
  • Праздничный концерт на Красной площади в честь Дня России.
  • Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.
  • Участница Гонки героев на курорте Свияжские холмы в Казани.
  • Протесты в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции.
  • Ребенок плавает в бассейне, наполненном пластиковыми бутылками. Кампания в Бангкоке приурочена ко Всемирному дню океанов.
  • Визит спецпосланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли в лагерь для беженцев в Риоаче, Колумбия.
  • Фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
  • Мужчина с доской для саб-серфинга в Сочи.
  • Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая.
  • Владелец повозки на окраине города Прайаградж в Индии.
  • Дмитрий Медведев осматривает детектор эксперимента ATLAS в шахте Большого адронного коллайдера в Женеве.
  • Показательный поединок реконструкторов из России и Италии на площадке Походный лагерь древнерусского купца в Москве.
  • Показ Fashion East на Неделе моды в Лондоне.
  • Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах.
  • Спортсменка Валентина Шевченко радуется победе над соперницей в турнире UFC 238.
  • Молодые люди прыгают в реку Буриганга в столице Бангладеш Дакке.
  • Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи на первом съезде своей партии Слуга народа в Киеве.
  • Снегопад в Индии
  • Прохожие на месте ЧП в Нью-Йорке, где частный вертолет упал на небоскреб.
  • Цапли и коровы на свалке в городе Меулабо индонезийской провинции Ачех.
  • Кубинцы пользуются интернетом на одной из улиц Гаваны.
  • Участники Пятого международного рыцарского турнира святого Георгия, проводимого в рамках фестиваля Времена и Эпохи в Коломенском.
  • Всемирный голый велопробег в Мехико.
  • Участники ежегодного фестиваля готической музыки в Лейпциге.
  • Журналисты фотографируют кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне.
  • Гонка на офисных креслах в японском городе Ханю.
  • Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны.
© РИА Новости / Стрингер
Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

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Неделя в объективе: "Гонка героев", голый велопробег и снегопад в Индии
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