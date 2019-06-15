Неделя в объективе: "Гонка героев", голый велопробег и снегопад в Индии

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Активная фаза учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019 началась 10 июня.