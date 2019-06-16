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Анестизиолог, невропатолог, педиатр: звезды, которые учились на врачей

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Татьяна Друбич начала сниматься в кино в 12 лет, однако после школы поступила вовсе не во ВГИК, а в медицинский институт. По окончании вуза устроилась на работу в районную поликлинику и время от времени играла в фильмах.

Ежегодно в третье воскресенье июня все, кто посвятил жизнь медицине, отмечают профессиональный праздник.

В этом году Международный день медицинского работника выпал на 16 июня.

Российские знаменитости, которые собирались стать врачами, но увлеклись шоу-бизнесом — в фотоленте РИА Новости.



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Анестизиолог, невропатолог, педиатр: звезды, которые учились на врачей
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