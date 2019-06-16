Анестизиолог, невропатолог, педиатр: звезды, которые учились на врачей

В этом году Международный день медицинского работника выпал на 16 июня.
Российские знаменитости, которые собирались стать врачами, но увлеклись шоу-бизнесом — в фотоленте РИА Новости.
Ежегодно в третье воскресенье июня все, кто посвятил жизнь медицине, отмечают профессиональный праздник.
В этом году Международный день медицинского работника выпал на 16 июня.
Российские знаменитости, которые собирались стать врачами, но увлеклись шоу-бизнесом — в фотоленте РИА Новости.
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