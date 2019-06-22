Первые дни Великой Отечественной войны

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Это начало Великой Отечественной войны (1941-1945) — освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшей важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.