Первые дни Великой Отечественной войны

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© Sputnik / Anatoliy Garanin
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Это начало Великой Отечественной войны (1941-1945) — освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшей важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

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Теги:
Великая Отечественная война


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