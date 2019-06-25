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Ностальгия по 60-м: как выглядели модницы времен хрущевской "оттепели"

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© Sputnik / Boris Kaufman
Коллекция женской одежды "Весна-лето" 1966 года. Платье из набивного сатина - продукция Рижской швейной фабрики "Ригас апгербс".

Мода "оттепели" предполагала, что идеальная женская фигура – это высокая грудь, покатые плечи, осиная талия и пышные бедра.

Во времена "Отепелли", как принято называть 1960-ые годы, в Советском Союзе произошла настоящая революция в мире моды. Если до сих пор советские женщины пиджаки простого кроя и платья с широкими плечами, культивируя таким образом образ труженицы, то в 1960-ые впервые появляются костюмы с зауженным силуэтом и пышные юбки. Связывают эти изменения с появлением возможности для советских людей выезжать за границу.

1960-е годы - революционный период в мировой моде в целом. Общественные преобразования, начавшиеся после Второй Мировой войны не прошли бесследно. Именно в этот период появляется модельер Кристиан Диор, изменивший представление о женской моде навсегда.

В этот период считалось, что идеальная женская фигура – это высокая грудь, покатые плечи, осиная талия и пышные бедра.

В 1957 году в СССР прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который съехались молодые люди со всего мира. Это событие называют переворотом в советской моде. В 1959 году в России прошел показ коллекции Кристиана Диора. 



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Ностальгия по 60-м: как выглядели модницы времен хрущевской "оттепели"
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