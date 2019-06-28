На высшем уровне: фото со встречи Путина и Трампа в Осаке

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке.

Переговоры Путина и Трампа начались сразу после первого рабочего заседания саммита в 14:03 по местному времени (8:03 мск) и продлились полтора часа, дольше запланированного.

Президенты России и США заявили, что улучшение отношений будет в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину.

С американской стороны во встрече принимали участие дочь американского президента Иванка Трамп, его зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства, госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

С российской стороны присутствовали глава российского МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.