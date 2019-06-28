Дрон-камикадзе, "Смерч" и "Солнцепек": чем удивляли на форуме "Армия-2019"

На военно-техническом форуме "Армия-2019", который проходит в подмосковном парке "Патриот", подписали десятки государственных контрактов более чем на триллион рублей.

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. В нем принимают участие около 1300 оборонных предприятий России.

Посетители форума могут ознакомиться с достижениями ведущих предприятий промышленности России, посмотреть динамическую программу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, демонстрацию боевых возможностей новейшего вооружения и военной техники, а также летные программы экипажей "Русских витязей", "Стрижей" и "Беркутов".

Кроме того, в рамках форума запланирована демонстрация возможностей стрелкового оружия с мастер-классами, ее организовали в Многофункциональном огневом центре и на стрелковой площадке "Концерна Калашников". Сам концерн представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

На форуме уже подписали десятки государственных контрактов более чем на триллион рублей. Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

В воскресенье 27 июня, перед тем, как улететь на саммит G20 в Японию, форум посетил президент России Владимир Путин. Ему презентовали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

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