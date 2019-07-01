Чарующая Карелия: таинственные ландшафты и древнее деревянное зодчество

На территории Республики Карелия сохранились более 360 памятников историко-культурного наследия. Наибольшей популярностью пользуются старинные деревянные часовни и жилые дома Пряжинского района.

Этот дивный край славится живописными пейзажами удивительной красоты и уникальными архитектурными памятниками.

В Карелии, в 25 километрах к северу от Сортавалы, находится уникальный природный комплекс – Горный парк "Рускеала". Он открыт посреди мраморного месторождения, которое занимает площадь в несколько десятков квадратных километров и разведано до глубины более пятисот метров.

Восхитительные виды Карелии – в фотоленте Sputnik.