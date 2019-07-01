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Чарующая Карелия: таинственные ландшафты и древнее деревянное зодчество

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  • Во время правления Екатерины II в России начались масштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга. Камень искали, в том числе, в районе Сердоболя и Рускеалы.
  • Летом в горном парке Рускеала можно поплавать на лодках по Мраморному озеру.
  • Здесь есть чем заняться и любителям экстрима. Можно спуститься в провал, попробовать себя в подледном плавании или познакомиться с троллеем - скоростным спуском по веревке.
© Sputnik / Ilya Timin
Памятник Архитектуры федерального значения церковь Петра и Павла (1605 г.) в деревне Челмужи на берегу Онежского озера в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

Карелия - дивный край, который славится живописными пейзажами удивительной красоты и уникальными архитектурными памятниками.

На территории Республики Карелия сохранились более 360 памятников историко-культурного наследия. Наибольшей популярностью пользуются старинные деревянные часовни и жилые дома Пряжинского района.

Этот дивный край славится живописными пейзажами удивительной красоты и уникальными архитектурными памятниками.

В Карелии, в 25 километрах к северу от Сортавалы, находится уникальный природный комплекс – Горный парк "Рускеала". Он открыт посреди мраморного месторождения, которое занимает площадь в несколько десятков квадратных километров и разведано до глубины более пятисот метров.

Восхитительные виды Карелии – в фотоленте Sputnik.

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Теги:
Карелия


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