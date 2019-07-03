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Первым делом вертолеты: день на российском авиастроительном предприятии

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© Sputnik / Sergei Pivovarov
Ударный вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник" с двойным управлением, собранный на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" в Ростове-на-Дону.

Российское предприятие "Роствертол" производит гражданские и военные вертолетов серии Ми-26, военных Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".

Ростовский вертолетный производственный комплекс "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) за 80 лет работы освоил около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, произвел более пяти тысяч самолетов и вертолетов.

Датой основания "Роствертола" принято считать 1 июля 1939 года, когда постановлением правительства СССР в Рязани был организован завод № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны предприятие было эвакуировано, а в 1943 году было окончательно переведено в Ростов-на-Дону.

Особой гордостью ростовских вертолетостроителей является рекордсмен Ми-26 – крупнейший и самый грузоподъемный в мире серийно выпускаемый вертолет. Не меньше славы предприятию принесли и его боевые машины – Ми-24, Ми-35М, Ми-28Н и их модификации доказали свою надежность в десятках стран и тысячах операций.

На форуме "Армия-2019", который проходил с 25 по 30 июня в подмосковном парке "Патриот", были представлены новейшие модификации ростовских машин: Ми-26Т2В, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НМ.



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