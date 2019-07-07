Мужское хобби: как рыбачат в разных странах мира

Рыбалка, пожалуй, одно из самых массовых увлечений человечества. Для заядлого рыбака ни погода, ни расстояния не помеха, в жару или в холод, на озере, реке или море, с удочкой или сетью рыбаки отправляются за рыбой с одинаковой страстью во всем мире.

Если раньше люди занимались рыболовством, чтобы прокормить себя, то в наше время это занятие превратилось в своеобразный релакс, хобби, азарт и даже спорт. Немудрено, что каждый рыбак хочет поймать рыбу побольше, но есть любители, которые ездят на рыбалку только в поисках отдыха от серых будней, тяжелых мыслей и гонки со временем.

Послушать течение воды, подышать свежим воздухом, почувствовать единение с природой, ну а с ощущением, когда удочка в руке желанно вздрагивает и натягивается леска, ничего не сравнится.

Sputnik Беларусь специально собрал для любителей рыбалки фотоподборку рыбаков из разных стран.