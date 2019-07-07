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Мужское хобби: как рыбачат в разных странах мира

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  • Местные рыбаки ловят рыбу на озере Лушяй недалеко от литовского города Игналина
  • Рыбаки идут вдоль пристани на рассвете в Порт-Аранзас, штат Техас
  • Рыбаки на закате солнца в Гаване, Куба
  • Рыбак на Ниле недалеко от города Ашмун
  • Индийские рыбаки ловят рыбу на деревенской лодке возле рисового поля на окраине Гаухати
  • Подледная рыбалка на озере Таватуй в Свердловской области
  • Зимняя рыбалка в Карелии
  • Рыбак во время зимней ловли рыбы на втором Суздальском озере в Санкт-Петербурге
  • Рыбак жарит только что пойманную корюшку на замерзшем зимнем озере Лушяй, расположенном в 120 километрах от Вильнюса
  • Зимняя рыбалка в штате Мэн на реке Катанас
  • Участник рыболовного фестиваля Чкаловская рыбалка, который проходит в акватории реки Санохты в Чкаловске
  • Туман над рекой
  • Местные рыбаки ловят рыбу на озере Лушяй недалеко от литовского города Игналина
  • Рыбник на рыболовном фестивале Пудожские налимы в национальном парке Водлозерский в Карелии
  • Рыбак забрасывает удочку в Средиземное море у Хадеры, Израиль
  • Рыбак из мьянманской провинции Иннта демонстрирует приемы ловли рыбы на озере Инле
  • Рыбаки в лодке на озере Хенгстайзе недалеко от Дортмунда, западная Германия
  • На рыболовном фестивале Камская уха в Татарстане
  • Рыбак на реке Нил около деревни Абу Шоша к югу от египетской столицы Каира
  • Рыбалка в Тунисе
  • Рыбалка в Сухуме
© AP Photo. Mindaugas Kulbis
Что может быть прекраснее рыбалки на закате?

Рыбалка, пожалуй, одно из самых массовых увлечений человечества. Для заядлого рыбака ни погода, ни расстояния не помеха, в жару или в холод, на озере, реке или море, с удочкой или сетью рыбаки отправляются за рыбой с одинаковой страстью во всем мире.

Если раньше люди занимались рыболовством, чтобы прокормить себя, то в наше время это занятие превратилось в своеобразный релакс, хобби, азарт и даже спорт. Немудрено, что каждый рыбак хочет поймать рыбу побольше, но есть любители, которые ездят на рыбалку только в поисках отдыха от серых будней, тяжелых мыслей и гонки со временем.

Послушать течение воды, подышать свежим воздухом, почувствовать единение с природой, ну а с ощущением, когда удочка в руке желанно вздрагивает и натягивается леска, ничего не сравнится.

Sputnik Беларусь специально собрал для любителей рыбалки фотоподборку рыбаков из разных стран.



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Местные рыбаки ловят рыбу на озере Лушяй недалеко от литовского города Игналина
Мужское хобби: как рыбачат в разных странах мира
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