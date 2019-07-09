Грандиозное действо: яркий карибский карнавал на улицах Парижа

Каждый год в середине лета в Париже можно увидеть яркое театрализованное шествие под зажигательную музыку.

Тропический карнавал в Париже – это ежегодный праздник, который проходит в середине лета, во время которого улицы города наполняются яркими красками, и из каждого уголка звучит зажигательная карибская музыка.

Впервые праздник стали отмечать в 2001 году. Инициаторами карнавала были выходцы из стран Карибского бассейна, которые живут в Париже на постоянном месте жительства. Эта идея настолько понравилась парижанам, что уже через пару лет праздник стал полномасштабным.

Тропический карнавал — в фотоленте РИА Новости.