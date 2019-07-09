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Грандиозное действо: яркий карибский карнавал на улицах Парижа

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© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
Тропические карнавалы организуют в Париже с 2001 года.

Каждый год в середине лета в Париже можно увидеть яркое театрализованное шествие под зажигательную музыку.

Тропический карнавал в Париже – это ежегодный праздник, который проходит в середине лета, во время которого улицы города наполняются яркими красками, и из каждого уголка звучит зажигательная карибская музыка.

Впервые праздник стали отмечать в 2001 году. Инициаторами карнавала были выходцы из стран Карибского бассейна, которые живут в Париже на постоянном месте жительства. Эта идея настолько понравилась парижанам, что уже через пару лет праздник стал полномасштабным.

Тропический карнавал — в фотоленте РИА Новости.

Теги:
Париж


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Грандиозное действо: яркий карибский карнавал на улицах Парижа
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