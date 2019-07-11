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Таинственные лабиринты, морской заяц и тюрьма: чем вас удивят Соловецкие острова

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© Sputnik / Pavel Lvov
оловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу.

Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов составляет 347 квадратных километров.

Соловецкие острова состоят из шести крупных островов: Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий остров, Малый Заяцкий остров. В архипелаг входит также более ста малых островков.

Острова административно подчинены Приморскому муниципальному району Архангельской области.

Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря, включены в состав особо охраняемой территории — Федерального государственного учреждения "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

Главная достопримечательность и духовный центр островов - Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Соловецкий монастырь в течение многих лет использовался в качестве места изоляции непокорных воле государя православных иерархов, еретиков и сектантов. Соловецкая монастырская тюрьма существовала с 1718 года по 1903 год. Монастырь служил в советское время лагерем, в котором погибли семь с половиной тысяч человек. Монашеская жизнь здесь возобновилась с 1990 года. 



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