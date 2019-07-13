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Изысканный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино

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Для фильма "Унесенные ветром" дизайнер Уолтер Планкетт сшил более пяти тысяч оригинальных костюмов, но больше всего зрителям запомнились наряды главной героини романа Скарлетт О’Хары, роль которой исполнила Вивьен Ли. Тяжелые ткани, корсеты, обилие кружев и рюш навсегда вписали образ Скарлетт в энциклопедию моды того времени.

Кинематограф и мода неразрывно связаны и постоянно влияют друг на друга.

Откуда возникает стильный образ, ставший легендой: с обложки модного журнала или из любимого кинофильма? Очаровательная Одри Хепберн в роли Холли Голайтли прославила не только ювелирный магазин Tiffany, но и сделала культовым знаменитый образ в черном платье макси с длинными перчатками и высокой прической.

А любимая блондинка Альфреда Хичкока Грейс Келли вошла в историю моды с безупречными нарядами в фильме "Поймать вора", который, кстати, номинировался на "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

Культовые женские образы в кино - в фотоленте РИА Новости.

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Изысканный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино
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