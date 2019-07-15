Борьба в традиционном стиле: фото с турнира лучников в селе Каманы

Турнир по стрельбе из лука имени Героя Абхазии Валерия Делба прошел в селе Каманы 15 июля.

Десять лучников из клуба "Афырхы" соревновались за переходящий кубок имени Героя Абхазии Валерия Делба.

По условиям турнира все участник должны были иметь свои луки и стрелы и быть одеты в абхазский национальный костюм. Допускалось наличие хотя бы одного элемента такого костюма.

Турнир проходил в два этапа. Каждый лучник стрелял в три подхода по шесть раз на расстоянии в 30 метров.

Первый этап соревнований завершился победой известного абхазского художника Батала Джапуа. За второе место борьба разыгралась между министром образования Адгуром Какоба и Феликсом Квициния. Победа досталась Какоба.

Главный приз турнира разыграли между финалистами первого этапа. Обладателем кубка турнира имени Валерия Делба стал министр образования Абхазии, председатель клуба лучников "Афырхы" Адгур Какоба.

Валерий Делба - Герой Абхазии, погибший за независимость республики 15 июля 1993 года. Турнир стрелков проводится в память о Герое на месте его гибели в селе Каманы.