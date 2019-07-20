Ферма "Аллигаторов": как собирают ударные вертолеты Ка-52

Ознакомиться с процессом производства "Аллигаторов" и их морской версией "Катран" можно только на заводе Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" в Приморье.

Хищный силуэт и глухой стук винтов приближающегося "Аллигатора" ни с чем не спутаешь. Глядя на эту машину с земли, подсознательно думаешь: очень не хотелось бы оказаться с ней по разные стороны линии фронта. Даже ненадолго.

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" вооружен 30-миллиметровой пушкой 2А42-1, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести управляемые ракеты типа "Атака" и "Вихрь-1", а также контейнеры неуправляемых ракет типа С-8. Этого арсенала за глаза хватает для отработки бронетехники и живой силы вероятного противника.