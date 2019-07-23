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Адреналин гарантирован: фото мест, где туристам лучше не появляться

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  • Полиция применяет слезоточивый газ против студентов-демонстрантов в Питермарицбурге, ЮАР.
  • Замусоренный пляж в Порт-Морсби, столице Папуа — Новой Гвинеи.
  • Полицейские на месте убийства молодого юноши в районе Chamelecon города Сан-Педро-Сула, Гондурас.
  • Полицейский разгоняет демонстрантов на антимигрантском митинге в Претории, ЮАР.
  • Очередь на избирательный участок города Дурбан во время выборов в ЮАР.
  • На улицах Йоханнесбурга, ЮАР.
  • Во время протестов в Фортазеле, Бразилия.
  • Работники морга забирают тело мужчины, погибшего во время стрельбы в районе Итинга в Сальвадоре, Бразилия.
  • Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Барриос — народные районы Каракаса — фактически государство в государстве, где чужакам не место.

В мире много таких уголков, о которых лучше и не мечтать самым отчаянным и даже отчаявшимся туристам и путешественникам.

Сервис Numbeo опубликовал свой ежегодный рейтинг самых безопасных и опасных мест в мире.

Используя годовую статистику совершенных преступлений, эксперты сервиса определили, какие города считать опасными, а какие - нет.

В 2019 году самым опасным из всех опаснейших уголков света был назван Каракас в Венесуэле. Там туристу проще всего стать жертвой бандитов.

За Каракасом расположился Питермарицбург в ЮАР, потом Порт-Морсби в Папуа - Новой Гвинее, Сан-Педро-Сула в Гондурасе, три южноафриканских города - Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также три бразильских - Форталеза, Сальвадор и прекрасное Рио-де-Жанейро, известное всем хотя бы по бразильским сериалам. Именно над этим городом статуя Христа-Искупителя распростерла свои руки.

О том, что происходит в самых опасных точках мира, можно узнать из фотоленты Sputnik.

Теги:
туризм


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