Море символов: День флага в Абхазии

23 июля в столице Абхазии отметили День флага. В 19:00 на набережной Махаджиров начались народные гуляния.

Наездники в черкесках и бурке с флагами на конях вышли на площадь перед Абхазским драмтеатром, где к тому моменту уже начался концерт с участием певцов народной эстрады, а также Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.

Многие жители столицы пришли на празднование Дня флага в национальной абхазской одежде. И, конечно, в руках каждого был главный символ дня.

Народные гуляния в Сухуме завершились факельным шествием. На набережной развернули самый большой флаг Абхазии, с которым участники праздника прошлись по Набережной. На площади имени Сергея Багапш молодые люди исполнили старинный абхазский хороводный танец "Аураща".

Флаг символизирует этапы развития государственности абхазского народа. Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий. Семь полос зеленого и белого цветов соответственно символизируют духовность и молодость. Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

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