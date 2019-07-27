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Снято на телефон: лучшие фотографии iPhone Photography Awards 2019

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Снимок фотографа Gabriella Cigliano, получивший главный приз конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019.

Каждый год конкурс iPhone Photography Awards объявляет лучших фотографов, и совсем недавно были объявлены победители 2019 года.

В рамках конкурса iPhone Photography Awards работы оцениваются в 18 категориях. Для того чтобы снять хорошее фото, участникам не требуется дорогостоящая аппаратура, а хватает одного лишь iPhone, и не обязательно самого нового. 

Фотографы со всего мира, используя свои мобильные устройства, радуют жюри конкурса, а также пользователей социальных сетей своими удивительными снимками: от ледяных вершин и бескрайних пустынных ландшафтов до океанов и городов.

Главное условие конкурса — сделать фотографии на iPhone. Обрабатывать фото не запрещалось, но только в приложениях iOS, а не компьютерными программами.

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки победителей популярного конкурса.

Теги:
Apple iPhone


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