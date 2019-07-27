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Поклон морякам Победы: Владимир Путин посетил остров Гогланд

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© Sputnik / Aleksey Nikolsky
Путин рассказал, что погружение на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления.

Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников с фашистскими захватчиками на Балтике и о судьбе Щ-308. Кроме того, президенту показали карту Балтийского моря с местами гибели других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

"Поклон кораблям Великой Победы"

Подводно-поисковый проект "Поклон кораблям Великой Победы" стартовал в 2005 году, а с 2009-го приобрел международный статус. Всего его участникам удалось найти на территории России, Болгарии, Эстонии и Финляндии места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей времен Великой Отечественной и Первой мировой войн.

С 2012 года команда проекта целенаправленно занимается поиском советских подлодок, затонувших в Финском заливе. За это время они отыскали и идентифицировали 15 субмарин, поиски еще четырех продолжаются.

В начале апреля Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектами "Вахты памяти". Тогда ему рассказали и об экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" и пригласили принять участие в церемонии увековечения воинской доблести экипажей найденных подлодок. Глава государства пообещал, что постарается принять участие в этом мероприятии.

Теги:
Владимир Путин


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