Июль 2019: лучшие фото месяца

Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от Sputnik.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от Sputnik.
На абхазских пасеках начинается летний сезон медосбора. Чтобы показать, как абхазские пчеловоды добывают горный мед, мы посетили пасеку в Рицинском парке.
Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы состоялась 29 июля 1981 года. В честь 38-летней годовщины этого события Sputnik подготовил подборку фото свадеб королевской семьи.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Абхазский и русский прозаик, журналист, поэт и сценарист Фазиль Искандер умер в Москве 31 июля 2017 года.
Помощник президента России посетил объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах и встретился с президентом Абхазии.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба открыли кафе "Аншлаг" в среду 31 июля.