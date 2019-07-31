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Июль 2019: лучшие фото месяца

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© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky
Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.

Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от Sputnik.



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