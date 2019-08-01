Дотянуться до небес: покорение Эльбруса, самой высокой горы Европы

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы.

Эльбрус — самая высокая гора России и Европы.

Восхождение по северному склону всегда считалось более сложным. В отличие от южного, где канатная дорога и ратраки доставляют туристов почти на самый пик, с этой стороны на подъем придется потратить несколько дней. Но именно этот путь наиболее популярен среди путешественников со всего мира.

Это маршрут первой экспедиции 1829 года, организованной Российской академией наук под руководством генерала Георгия Эммануэля.

Ледники, водопады, ущелья, горные склоны, их гости и обитатели — в фотоленте РИА Новости.