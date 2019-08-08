В поисках Джульетты: кадры со съемок знаменитого календаря Pirelli 2020

Фотограф Паоло Роверси считается одним из самых талантливых мастеров светописи своего времени, прежде всего благодаря узнаваемому стилю.

"Для меня фотография - это не просто воспроизведение реальности, а откровение, потому что, когда я фотографирую, я чувствую, что касаюсь другой жизни и другого мира", - рассказывает фотограф.

Календарь Pirelli 2020 повествует историю режиссера, который находится в поисках девушки на роль Джульетты. Паоло Роверси сам выбрал актрис, которые приняли участие в этом кастинге-перформансе: это американские актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур и Яра Шахиди, британские актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот, певица из Китая Крисс Ли, испанская певица Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси.

Все они примерили на себя образ Джульетты из определенной части жизни героини: сцена смерти, любовный монолог, момент страдания. По словам фотографа, он очень доволен своим выбором: разные типажи, разные культуры, разные национальности и мощные характеры ему удалось воплотить в самом трагичном лирическом женском образе в истории искусства.