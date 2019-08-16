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Четыре в одном: трудовые будни студии "Артель"

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Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (90)
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  • Мастер по керамике Сабина Ахиба декорирует глиняную посуду.
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
  • Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастер по керамике Сабина Ахиба декорирует глиняную посуду.

Студия "Артель" была открыта историком Дауром Гунба в 2009 году на одном из этажей "Сухумприбора".

Сегодня в четырех цехах студии работают восемь мастеров. Это столяры, гончары, стеклодувы и типографы.

В столярном цехе мастера чаще всего изготавливают столы и стулья, а в стеклодувном – новогодние игрушки.

Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В гончарном цехе работает 22-летняя Сабина Ахиба, которая пришла в "Артель" два года назад. Из глины Сабина может слепить все что угодно, начиная от цветочных горшков и заканчивая елочными игрушками. Но больше всего она любит делать тарелки. За один рабочий день мастерица может сделать до 30 глиняных тарелок.

В типографии же изготавливают футболки, канцелярские принадлежности для министерств республики, а также издают журналы и буклеты.

Сейчас в планах у Даура Гунба открыть площадку в Новом Афоне, где гончары и стеклодувы проводили бы мастер-классы для жителей и гостей Абхазии. Там же в будущем директор студии планирует выставлять глиняные и стеклянные изделия.

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Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (90)


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Мастер по керамике Сабина Ахиба декорирует глиняную посуду.
Четыре в одном: трудовые будни студии "Артель"
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