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Лучшие вечеринки: составлен рейтинг самых тусовочных городов мира

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Отдыхающие в Плая-дель-Кармен, Мексика

Санкт-Петербург оказался на четвертом месте в списке самых тусовочных городов мира.

В исследовании, проведенном изданием Lonely Planet, городом с самыми лучшими вечеринками оказался Белград, где ночная жизнь "кипит" в клубах, барах, тавернах и на баржах. А еще, по сравнению с другими столицами, в Белграде недорогое жилье (около 30 долларов за две ночи) и пиво (около двух долларов за поллитра).

Второе место рейтинга - у мексиканского города Плая-дель-Кармен, третье - у Сингапура, в котором высокие цены на алкоголь (почти семь долларов за поллитра пива), но эксперты отметили также высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов –их около 155.

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. Здесь есть почти две сотни ночных заведений, при этом недорогое жилье и особая атмосфера.

В десятке также оказались Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.



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Лучшие вечеринки: составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
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