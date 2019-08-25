Неделя в объективе: день выборов, премьера в театре и чемпионат по домино

Выборы президента Абхазии, премьера спектакля "Ромео и Джульетта" в Абхазском драмтеатре, чемпионат по домино на "Брехаловке", восстановление Сухумской школы №2 – самые яркие события недели в фотоленте Sputnik.

Самое важное событие недели – выборы президента Абхазии. В воскресенье 25 августа граждане страны сделали свой выбор. Предварительные результаты выборов будут обнародованы утром 26 августа. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Помимо главного события, на неделе произошли другие мероприятия, которые привлекли внимание жителей. Одно из них – чемпионат "Брехаловки" по домино. В нем приняли участие более 50 игроков. Проверить свои силы мог любой желающий. В основном в турнире участвовали завсегдатаи знаменитой кофейни на Сухумской набережной.

В понедельник 19 августа в Сухумском кафедральном соборе состоялось богослужение в честь праздника Преображения Господня. Божественную литургию по случаю праздника в Сухумском кафедральном соборе возглавил настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста, игумен Игнатий (Киут).

В пятницу 23 августа Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес-Мехия была назначена по совместительству послом Никарагуа в Абхазии. Новый посол вручила президенту республики Раулю Хаджимба верительную грамоту.