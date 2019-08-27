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"Россия" в Абхазии и "Кавказ" на сцене: День признания независимости в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Одиннадцатилетие со дня признания Россией независимости Абхазии в Сухуме отметили праздничным концертом. Он прошел в Абхазской государственной филармонии.

В День признания независимости Абхазии в Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме прошел праздничный концерт.

Одиннадцатилетие со дня признания Россией независимости Абхазии в Сухуме отметили праздничным концертом в Абхазской государственной филармонии.

В концерте приняли участие Государственный ансамбль песни и танца Абхазии, хореографические ансамбли "Кавказ", "Абаза", "Шаратын", Духовой оркестр Минобороны Абхазии, а также Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. 

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года. В этот день президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

В День международного признания независимости Абхазии, в понедельник 26 августа, по всей республике пройдут праздничные мероприятия. День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем.

Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.

Теги:
День признания независимости Абхазии, Абхазская государственная филармония, Россия, Абхазия


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